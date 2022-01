Gigante femminile | Bassino terza | “Atteggiamento vincente avanti così”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 8 gennaio 2022) Terzo posto per Martaneldi Kranjska Gora, quinta prova stagionale di Coppa del mondo fra le porte larghe. La 25enne, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha ben figurato sulla Podkoren-3 mettendo in mostra le sue grandi doti tecniche, in entrambe le manche di gara, in una pista storicamente a lei gradita. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo (Cn) ha fissato il cronometro sul 2’17?11 (a 1?32 dalla prima posizione) regalandosiil 19esimo podio personale in Coppa del Mondo – 11esimo per i nostri colori in stagione-, confermandola sua crescita di condizione. E’ stata però Sara Hector ad issarsi sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 2’15”79, conquistando con i 100 punti in palio anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. ...