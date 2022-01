Gianni Brezza | chi era il marito di Loretta Goggi | “Era sposato con un’altra”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022), chi era ildi: “Ha lasciato la moglie per me”.è stato per moltissimi anni ildi, con cui ha infatti portato avanti un rapporto lunghissimo di 32 anni. La loro relazione specialmente all’inizio fu al centro di grandi polemiche e fece molto scandalo.in effetti quando si conobbero pare fosse ancorae aveva avuto anche dei figli, come riportato da Fanpage. Impossibile però resistere ad un sentimento così forte, che li portò poi alla decisione di proseguire insieme le loro vite. Altra critica che sicuramente i due ricevettero riguardava la loro differenza di età, che constava in circa 13 ...