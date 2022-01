Ghoulam: «Voglio rimanere nel cuore dei tifosi come uomo prima ancora che come calciatore» (Di sabato 8 gennaio 2022) Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, è tornato a giocare 90 minuti dopo tantissimi mesi di stop a causa degli infortuni che lo tormentano oramai da diversi anni. L’ha fatto nella partita di giovedì contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Pochi minuti fa l’algerino ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. La partita con la Juve? Dico la verità: eravamo contenti per la prova che abbiamo fatto, ma un po’ delusi per il risultato. Potevamo prendere i tre punti. Siamo rimasti comunque contenti di aver un bel gioco, non è facile farlo a Torino. Ora siamo concentrati sulla partita di domani. Si tratta di una partita importantissima, in partite del genere abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Se gioco? Sto bene. Su Spalletti: Abbiamo sentito il mister, ci ha fatto i complimenti. È sempre molto vicino al gruppo, ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Faouzi, terzino sinistro del Napoli, è tornato a giocare 90 minuti dopo tantissimi mesi di stop a causa degli infortuni che lo tormentano oramai da diversi anni. L’ha fatto nella partita di giovedì contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Pochi minuti fa l’algerino ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. La partita con la Juve? Dico la verità: eravamo contenti per la prova che abbiamo fatto, ma un po’ delusi per il risultato. Potevamo prendere i tre punti. Siamo rimasti comunque contenti di aver un bel gioco, non è facile farlo a Torino. Ora siamo concentrati sulla partita di domani. Si tratta di una partita importantissima, in partite del genere abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Se gioco? Sto bene. Su Spalletti: Abbiamo sentito il mister, ci ha fatto i complimenti. È sempre molto vicino al gruppo, ci ...

Advertising

napolista : #Ghoulam: «Voglio rimanere nel cuore dei tifosi come uomo prima ancora che come calciatore» A Radio KKN. «La pande… - julien170905 : Ieri sera se nn ci fosse stato lui sulla fascia a dare aiuto a Ghoulam (giustamente) in fase difensiva voglio propr… - Lollodvxx : RT @nicola_official: Voglio esplodere, toglierei la libertà di parola a chi pensa che ghoulam possa ancora giocare - nicola_official : Voglio esplodere, toglierei la libertà di parola a chi pensa che ghoulam possa ancora giocare - P_res19 : @Oscar_Belfiore @AIA_it @sscnapoli @GhoulamFaouzi Su ghoulam non riesco ad essere d'accordo. L'ho amato tanto e gli… -