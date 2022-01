Ghoulam | “Sto bene | Spalletti ci ha fatto i complimenti dopo la gara con la Juventus e su Zanoli…”

(Di sabato 8 gennaio 2022): “Stoci halacon la, Zanoli ha qualità, Tuanzebe? Ci darà una mano” Faouzi, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di– Napoli, della prossimacontro la Sampdoria, di, Zanoli e di altro. Queste le sue parole: SU– NAPOLI “con la Juve? Contenti per la prestazione, ma un po’ delusi per il risultato perché potevamo cercare i tre punti, ma dal punto di vista del gioco siamo rimasti molto contenti. -afferma-Abbiamoun bel gioco e non è facile farlo lì a ...

Faouzi, terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss ... Abbiamo fatto un bel gioco e non è facile farlo a Torino Comebene. La Juve è ...Faouziha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ... Fisicamentebene, la Juve fa già parte del passato. Dobbiamo essere concentrati sulla Samp" "...Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club. “Il pari con la Juventus? Eravamo contenti per la prova, ma ...A Radio KKN. «La pandemia? Siamo privilegiati, non possiamo lamentarci. Dobbiamo solo stare vicino a chi è davvero in difficoltà» ...