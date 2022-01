Ghoulam sicuro: “Zanoli? Può farlo grazie a Spalletti” (Di sabato 8 gennaio 2022) Faouzi Ghoulam, terzino algerino del Napoli, ha rilasciato un’intervista in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti di discussione, il numero 31 azzurro si è soffermato anche sulla crescita di Alessandro Zanoli, suo compagno di squadra. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Faouzi Ghoulam Ghoulam: “Zanoli? Può farlo grazie a Spalletti” “Zanoli è un ragazzo eccezionale, il Napoli può puntare su di lui in futuro. Ha grandissime qualità, deve esprimerla nel tempo e veramente si può considerare il nuovo terzino moderno. Spalletti può aiutarlo nel tempo a crescere” Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Faouzi, terzino algerino del Napoli, ha rilasciato un’intervista in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti di discussione, il numero 31 azzurro si è soffermato anche sulla crescita di Alessandro, suo compagno di squadra. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Faouzi: “? Può” “è un ragazzo eccezionale, il Napoli può puntare su di lui in futuro. Ha grandissime qualità, deve esprimerla nel tempo e veramente si può considerare il nuovo terzino moderno.può aiutarlo nel tempo a crescere”

