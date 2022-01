GF Vip Soleil, Katia Ricciarelli e Manila, brutto gesto verso Manuel Bortuzzo dopo la puntata, cosa non hanno mandato in onda (Di sabato 8 gennaio 2022) Alfonso Signorini ha cercato di rimettere ordine alla maleducazione dilagante al GF Vip 6. In apertura di puntata ha condannato le frasi razziste di Katia Ricciarelli e le parolacce di Lulù Selassiè rivolte alla soprano (il discorso, però, ha fatto acqua da tutte le parti). Il giornalista ha inoltre invitato tutti gli inquilini a fare un passo indietro, ad abbassare i toni e a placare i rancori. Naturalmente, come dei soldatini a comando, tutti i ‘vipponi’ hanno detto di essere perfettamente d’accordo e che si sarebbero dati una regolata. Detto, non fatto: poco dopo la ramanzina, Manila Nazzaro, l’ex di Pippo Baudo e Soleil Sorge hanno lasciato capire con degli atteggiamenti e delle parole discutibili di aver capito poco o nulla del ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 gennaio 2022) Alfonso Signorini ha cercato di rimettere ordine alla maleducazione dilagante al GF Vip 6. In apertura diha cnnato le frasi razziste die le parolacce di Lulù Selassiè rivolte alla soprano (il discorso, però, ha fatto acqua da tutte le parti). Il giornalista ha inoltre invitato tutti gli inquilini a fare un passo indietro, ad abbassare i toni e a placare i rancori. Naturalmente, come dei soldatini a comando, tutti i ‘vipponi’detto di essere perfettamente d’accordo e che si sarebbero dati una regolata. Detto, non fatto: pocola ramanzina,Nazzaro, l’ex di Pippo Baudo eSorgelasciato capire con degli atteggiamenti e delle parole discutibili di aver capito poco o nulla del ...

