GF Vip, il ritorno di Dayane e tre cose che (forse) vi siete persi (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'altra puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda il 7 gennaio 2022. Ormai è passato molto tempo da quando la porta rossa della Casa si è aperta e ha visto entrare una serie di "Vipponi" che sembra essere infinita, ma la strada è ancora molto lunga. La fine del programma è lontana, ma nella Casa più spiata d'Italia il clima è già barcollante da un bel po'. Sarà la stanchezza? Probabile, ma non scontato. Nel frattempo Soleil sembra aver perso lo scettro del protagonismo, e per lei ci sono state due grandi sorprese: una non entusiasmante, potremmo scommettere, e un'altra che ha apprezzato davvero molto: Dayane Mello ha fatto il suo ritorno momentaneo nella Casa del GF Vip, ed è stato magico. forse non tanto quanto l'arrivo di Kevin, il piccolo fratello di Manuel Bortuzzo, che si è commosso (e noi con lui). Insomma, una puntata ...

