GF Vip, ex vipponi squalificati si scagliano contro Katia Ricciarelli (Di sabato 8 gennaio 2022) Ex vipponi contro Katia Ricciarelli Probabilmente in tanti ieri si aspettavano che il GF Vip prendesse dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli, a seguito di alcune sue esclamazioni. La bacchettata da parte di Alfonso Signorini c’è stata, ma nessuna squalifica. Alcuni ex concorrenti del reality show di Canale 5, che hanno subito questa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 gennaio 2022) ExProbabilmente in tanti ieri si aspettavano che il GF Vip prendesse dei provvedimenti disciplinari nei confronti di, a seguito di alcune sue esclamazioni. La bacchettata da parte di Alfonso Signorini c’è stata, ma nessuna squalifica. Alcuni ex concorrenti del reality show di Canale 5, che hanno subito questa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - denoialtri : RT @VanityFairIt: Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» per ess… - cherry19611883 : RT @VanityFairIt: Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» per ess… - fxdxrica_ : RT @VanityFairIt: Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» per ess… - molliangelove : RT @VanityFairIt: Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» per ess… -