Gf Vip | “Dovevamo scegliere | noi o il cane” | il terribile racconto di Lulù

Advertising

trotta1974 : #circovip altro che circo VIP dovevamo scrivere schifovip stasera scatenò tutti gli amici a votare Nataly -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dovevamo

SoloGossip.it

...e non sembra più intenzionata a tollerare un approccio morbido da parte del Grande Fratello, ... Jessica 'minaccia': 'Non voto' 'ribellarci prima', ha poi aggiunto la Trevisan. ' Però ...Se uscirò dalla Casa del GF? No, mica me ne devo andare io? La gente come lei deve andarsene! ... 2022 Anche Miriana Trevisan si è unita alla "guerra" della Casa:ribellarci prima. Abbiamo ...Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié si sfoga dopo la nuova puntata: "Posso fare veramente poco" Nella nuova puntata del GF Vip 6 non c'è stato il tanto ...Scopriamo quando torna Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 6 in veste di opinionista. Ecco la notizia ufficiale.