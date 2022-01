Gf Vip | Carmen Russo spiazza su Valeria Marini | “Al mio matrimonio…”

Leggi su chenews

(Di sabato 8 gennaio 2022)ha raccontato cosa ha fattoil giorno del suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi durante la puntata del Gf Vip. Ieri sera, venerdì 7 gennaio 2022, è andata in onda la trentaduesima puntata della sesta edizione del GF Vip. Tantissime sono state le dinamiche che hanno coinvolto gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Soprattutto dopo le polemiche che si sono venute a creare nei giorni scorsi dietro le affermazioni di Katia Ricciarelli. Per prima cosa nessuno è stato eliminato e, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge scopriranno il loro destino lunedì 10 gennaio. Visto che il televoto è rimasto aperto per un’altra settimana. Inoltre le nomination sono state per il preferito della casa, evento che ha creato delle dinamiche che ...