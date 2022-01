GF Vip | Andrea Zelletta asfalta Katia Ricciarelli con un tweet

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 8 gennaio 2022) Poco fa su Twitter, ex tronista di Uomini e Donne e soprattutto grande protagonista del GF Vip 5, ha tuonato in merito alla mancata espulsione di: “Pensare che la nostra edizione è stata quella con più squalifiche… Mi fa storcere leggermente il naso…Ma leggermente!”. Ovviamente il tono sarcastico dicela un grande disappunto per le coperture di cui gode la soprano e di cui non godeva nessuno nella loro edizione, visto che anche lui, per esempio, era stato messo in nomination di ufficio per un semplice spoiler su una partita della Juventus. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Tommaso Zorzi su: “Vecchia scrofa” Il vincitore dello scorso Grande Fratello Vip non le ha mandata a dire e su ...