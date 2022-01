Gf Vip 6, Barù Gaetani critica Alfonso Signorini dopo la puntata di ieri sera (Di sabato 8 gennaio 2022) ieri è andata in onda la trentaduesima puntata del Gf Vip e nel corso della serata il conduttore Alfonso Signorini è entrato nella casa per parlare con i vipponi. Nello specifico, Signorini ha voluto confrontarsi con i gieffini dopo le discussioni che ci sono state un settimane e soprattutto a seguito di alcune affermazioni molto forti di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassié. A dire la sua, dopo la puntata, sul discorso del conduttore è stato Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. In particolare, il gieffino ha criticato Katia ma anche l’atteggiamento di Signorini con queste parole (QUI il video): La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 gennaio 2022)è andata in onda la trentaduesimadel Gf Vip e nel corso dellata il conduttoreè entrato nella casa per parlare con i vipponi. Nello specifico,ha voluto confrontarsi con i gieffinile discussioni che ci sono state un settimane e soprattutto a seguito di alcune affermazioni molto forti di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassié. A dire la sua,la, sul discorso del conduttore è stato, il nipote di Costantino della Gherardesca. In particolare, il gieffino hato Katia ma anche l’atteggiamento dicon queste parole (QUI il video): La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi ...

