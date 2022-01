Genova San Fruttuoso | Chen Han investito e ucciso da un motociclista

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 8 gennaio 2022) Incidente mortale in via Casoni nel quartiere di SanHan, 22 anni, è morto dopo essere statoda una moto. In base alle ricostruzioni effettuate sembra che il ventenne cinese stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato centrato da una moto e sbalzato per una decina di metri in avanti. Anche la persona alla guida della moto è rimasta ferita. Il centauro è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Galliera. Si tratta di un uomo di 43 anni, non è in pericolo di vita. L’re è indagato per omicidio stradale. La strada è stata chiusa al traffico.Han era nato a Roma ma era di origine cinese e abitava nella stessa via Casoni. I genitori sono accorsi in strada e sono stati assistiti dagli agenti della Polizia locale. ...