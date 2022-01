Genoa-Spezia, i convocati di Thiago Motta: presenti i quattro negativi al Covid-19 (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match contro il Genoa, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Ritornano i quattro calciatori risultati positivi al Covid-19, vale a dire Kovalenko, Nzola, Manaj e Hristov. Gli unici due assenti sono quindi Colley, impegnato in Coppa d’Africa, e Agudelo, fermato dal Giudice Sportivo. Di seguito l’elenco completo. Portieri – Provedel, Zoet, Zovko.Difensori – Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.Centrocampisti – Bourabia, Kovalenko, Maggiore, Sala, Sher.Attaccanti – Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Antiste, Strelec. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico delloha diramato la lista dei calciatoriper il match contro il, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Ritornano icalciatori risultati positivi al-19, vale a dire Kovalenko, Nzola, Manaj e Hristov. Gli unici due assenti sono quindi Colley, impegnato in Coppa d’Africa, e Agudelo, fermato dal Giudice Sportivo. Di seguito l’elenco completo. Portieri – Provedel, Zoet, Zovko.Difensori – Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.Centrocampisti – Bourabia, Kovalenko, Maggiore, Sala, Sher.Attaccanti – Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Antiste, Strelec. SportFace.

