Galli positivo al Covid: “Vaccinazione unico presidio contro sintomi gravi” (Di sabato 8 gennaio 2022) MILANO – Il virologo Massimo Galli è risultato positivo alla variante Omicron del Covid-19. In un video pubblicato dall’agenzia di stampa Ansa, Galli ha ribadito che “la Vaccinazione è l’unico presidio contro i sintomi gravi”, precisando che lui si è contagiato pur essendo vaccinato con tripla dose: “Ma, se non lo fossi stato, avrei potuto finire all’altro mondo”. Galli ha poi criticato chi sostiene che il virus si stia “raffreddorizzando”, invitando a non abbassare la guardia nei confronti del Covid. Infine, il virologo ha affermato che il provvedimento del governo con cui è stato imposto l’obbligo di vaccino per gli over 50 è arrivato tardivamente, e ha anche evidenziato la ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022) MILANO – Il virologo Massimoè risultatoalla variante Omicron del-19. In un video pubblicato dall’agenzia di stampa Ansa,ha ribadito che “laè l’”, precisando che lui si è contagiato pur essendo vaccinato con tripla dose: “Ma, se non lo fossi stato, avrei potuto finire all’altro mondo”.ha poi criticato chi sostiene che il virus si stia “raffreddorizzando”, invitando a non abbassare la guardia nei confronti del. Infine, il virologo ha affermato che il provvedimento del governo con cui è stato imposto l’obbligo di vaccino per gli over 50 è arrivato tardivamente, e ha anche evidenziato la ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Galli, tre dosi di #vaccino fatte, positivo al Covid. La rivelazione in tv: 'Tutto è iniziato una notte, poi....… - Agenzia_Ansa : Massimo Galli è risultato positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza'. Il virologo racconta: 'Ora sto meglio ma p… - HuffPostItalia : Galli positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza, senza 3 dosi sarei in rianimazione' - Lopinionista : Galli positivo al Covid: 'Vaccinazione unico presidio contro sintomi gravi' - GiovanniSalici : @dottorbarbieri Signori...positivo o ammalato con la terza non serve a nulla....tanto come Galli son convinti che g… -