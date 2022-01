Fuorigrotta | sono tornati a casa i condomini evacuati sette mesi fa

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –dovuti passare 7per far tornare apropria le 20 famiglie dello stabile di via Leopardi 142/D, a Napoli, evacuate lo scorso 11 giugno per inagibilità dell’edificio. Il palazzo aveva subito delle gravi lesioni. “Le famigliestate obbligate a passare anche le festività natalizie lontano da, con tutti i disagi che ovviamente neconseguiti. Siamo felici che queste persone siano finalmente riuscite a far rientro alle proprie abitazioni, ma riteniamo quando accaduto gravissimo, per questo chiediamo che i responsabili di tale vicenda vengano prontamente individuati e paghino le loro colpe“. Così Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde. Un grosso lavoro è stato compiuto dall’ing. Vincenzo ...

