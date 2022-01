Frantic | Polansky omaggia il Maestro | questa sera in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) A Parigi per un importante convegno medico, gli americani Richard Walker (Harrison Ford) e la moglie Sondra (Betty Buckley) si rendono conto di aver confuso le valigie al ritiro bagagli. Quella che all’inizio pare una semplice complicazione logistica, si rivelerà ben altro. La moglie del dott. Walker sparirà misteriosamente dalla loro stanza d’albergo e all’uomo, sostanzialmente ignorato dalle autorità francesi, non resterà che mettersi da solo alla ricerca dell’amata moglie, in un crescendo di pericoli e complotti vissuti giocoforza al fianco della giovane Michelle (Emanuelle Seigner, allora compagna e poi moglie del regista).: an american man in Paris Nel 1988 Romanè di nuovo a Parigi, sua città natale abbandonata nel 1936, nemmeno adolescente, a causa del crescente antisemitismo che iniziava a montare in tutta la Francia. ...