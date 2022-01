Francesco: "Ammiro gli imprenditori che non pensano solo all'interesse" (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - "Trovo molto bello e coraggioso che, nel mondo attuale spesso segnato dall'individualismo, dall'indifferenza e anche dall'emarginazione delle persone più vulnerabili, alcuni imprenditori e dirigenti d'impresa abbiano a cuore il servizio di tutti e non solo di interessi privati o di circoli ristretti. Non dubito che questo rappresenti per voi una sfida". Lo ha detto Papa Francesco ad un gruppo di imprenditori francesi. "La ricerca del bene comune è per voi un motivo di preoccupazione, un ideale, nel quadro delle vostre responsabilità professionali", ha spiegato il Pontefice, "Il bene comune è dunque certamente un elemento determinante del vostro discernimento e delle vostre scelte di dirigenti, ma deve fare i conti con gli obblighi imposti dai sistemi economici e finanziari attualmente in atto, che spesso si ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - "Trovo molto bello e coraggioso che, nel mondo attuale spesso segnato dall'individualismo, dall'indifferenza e anche dall'emarginazione delle persone più vulnerabili, alcunie dirigenti d'impresa abbiano a cuore il servizio di tutti e nondi interessi privati o di circoli ristretti. Non dubito che questo rappresenti per voi una sfida". Lo ha detto Papaad un gruppo difrancesi. "La ricerca del bene comune è per voi un motivo di preoccupazione, un ideale, nel quadro delle vostre responsabilità professionali", ha spiegato il Pontefice, "Il bene comune è dunque certamente un elemento determinante del vostro discernimento e delle vostre scelte di dirigenti, ma deve fare i conti con gli obblighi imposti dai sistemi economici e finanziari attualmente in atto, che spesso si ...

