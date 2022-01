Fotografare i bambini mentre si vaccinano? Ripugnante | è l' oggetto di una rivendicazione pubblica da torneo strapaesano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Durante la Redel Lockdown, quando imperava il governo della legislazione via Facebook e dei verbali secretati, prese corso la pratica venezuelano-mandolinara dell'esibizione vaccinale: con i very important peones del potere pubblico impegnati a rammostrare l'ecchimosi dell'Italia resiliente, il contrassegno dell'adempimento al dovere di offrire il braccio alla patria. Come osservammo, non c'era niente di informativo né di utile in quella baracconata, e semmai era la manifestazione di un metodo di governo, di un'incultura che confondeva la responsabilità politica e amministrativa con una specie di curatela sacerdotale e moraleggiante, e trasformava l'informazione ai cittadini in una sorta di messaggistica da intrattenimento. Ora siamo ai Figli della Patria, ostentati nei post democratici di papà e mammà che divulgano il battesimo vaccinale delle ...