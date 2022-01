Formazioni ufficiali Real Madrid-Valencia | Liga 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 20esima giornata della. Dopo la brutta partenza nel nuovo anno con la sconfitta per 1-0 contro il Getafe, i blancos sono chiamati a vincere per non permettere al Siviglia di accorciare ulteriormente in classifica. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici. LE: SportFace.