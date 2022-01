Floridia Sulla Scuola | Posto Sicuro | i Contagi Sono Aumentati Durante Le Vacanze

Advertising

beteljeuse1969 : RT @Lorenzo62752880: Ron DeSantis, governatore della Floridia: 'I passaporti vaccinali sono discriminatori e creano una società a due live… - marco061066 : RT @Lorenzo62752880: Ron DeSantis, governatore della Floridia: 'I passaporti vaccinali sono discriminatori e creano una società a due live… - andrefrassi__ : RT @Lorenzo62752880: Ron DeSantis, governatore della Floridia: 'I passaporti vaccinali sono discriminatori e creano una società a due live… - ilbaro67 : RT @Lorenzo62752880: Ron DeSantis, governatore della Floridia: 'I passaporti vaccinali sono discriminatori e creano una società a due live… - Massimi8900 : RT @Lorenzo62752880: Ron DeSantis, governatore della Floridia: 'I passaporti vaccinali sono discriminatori e creano una società a due live… -

Ultime Notizie dalla rete : Floridia Sulla

... dopo le semplificazioni di fine anno sulle quarantene per tutti i cittadini,scuola si è ... Aspetto per il quale Sip plaude all'impegno dei sottosegretari all'Istruzione Sasso e. Ora per ...... specie per la sottosegretaria al Miur in quota M5s, Barbara: " La previsione contenuta ..." La Dad per gli studenti non vaccinati la ritengo discriminatoria anche io perché è chiaro che...I 184 positivi del 5 gennaio (con 28 in quarantena e 3 ricoverati), oggi sono diventati 346 (17 in quarantena e 4 ricoverati). Dati che, tra l' altro, si riferiscono a diversi giorni fa visto il ritar ...Approvato il nuovo decreto Covid: l'obbligo vaccinale scatta per tutti gli over 50 e servirà il green pass (base o super) per entrare da estetisti, parrucchieri, negozi, servizi pubblici e privati. Ca ...