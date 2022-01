Fiorentina | Piatek | «Voglio dimostrare il mio valore Il Pistolero è tornato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il neo attaccante dellasi è presentato in conferenza stampa Krzysztof, neo attaccante della, si è presentato in conferenza stampa al mondo viola.– «Nonparlare tanto di Genoa. Lì c’è il mio cuore, ma sono qui e sono molto felice. Ho molta voglia diil mio. Questo è un grande progetto e la squadra gioca veramente un calcio offensivo. Per me è importante. Sono un giocatore che segna e aiuta la squadra. Qua giochiamo 4-3-3 e con una punta. Ma per me è importanteil mioin allenamento per cercare di far cambiare idea al mister». ESULTANZA – «Il...