Fiorentina | ecco Piatek | «Spero di esultare tante volte qui» – FOTO

(Di sabato 8 gennaio 2022) Kryzstofè un nuovo giocatore della. L’attaccante polacco si presenta così sui social ai tifosi Kryzstoftorna in Italia e firma con la. Il polacco si è presentato sui social al suo nuovo pubblico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Krzysztof Pia?tek (@pjona 9) «Molto felice di essere tornato in Italia, dove mi sono sempre sentito bene! Ringrazio la società viola per la fiducia, ora voglio mostrare i miei valori.diqui!» L'articolo proviene da Calcio News 24.