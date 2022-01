Finale Kudermetova-Halep in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Melbourne 1 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Veronika Kudermetova e Simona Halep sono le finaliste del Wta 250 di Melbourne 1 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La giocatrice russa ha beneficiato del ritiro di Naomi Osaka. L’ex numero uno del mondo ha invece avuto la meglio della cinese Zheng in due set. Halep è avanti 2-0 nei precedenti. La Finale andrà in scena oggi domenica 9 gennaio, non prima delle ore 07.00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sull’incontro più importante ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Veronikae Simonasono le finaliste del Wta 250 di1 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La giocatrice russa ha beneficiato del ritiro di Naomi Osaka. L’ex numero uno del mondo ha invece avuto la meglio della cinese Zheng in due set.è avanti 2-0 nei precedenti. Laandrà in scenadomenica 9 gennaio, non prima delle ore 07.00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sull’incontro più importante ...

