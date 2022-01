Fabio Cannavaro vicino alla panchina della Polonia

(Di sabato 8 gennaio 2022) Per la prima volta, ex Comissario TercnicoCina, potrebbe allenare una squadra europea. Il tecnico italiano ha incontrato nelle scorse ore i dirigentiche lo vorrebbero come sostituto di Paulo Sousa. Il portoghese...

Ora la Federazione polacca vuolecome sostituto: l'italiano, presente a Varsavia questo sabato, ha già incontrato il presidente della Federazione proprio per discutere di un ...potrebbe trovare presto una nuova panchina: sta incontrando in queste ore il presidenteFabioè pronto a tornare in panchina. Alcune settimane fa il campione del mondo del ...Come vi avevano anticipato nelle ultime ore, l'ex commissario tecnico della Cina ha incontrato il presidente della federcalcio polacca a Cracovia. Il meeting è da poco terminato. La Polonia ha rinnova ...Nel futuro di Fabio Cannavaro potrebbe esserci presto la panchina di una Nazionale europea: la Polonia. Dopo il polemico addio di Paulo Sousa, direzione Flamengo, il campione del mondo e Pallone d'Oro ...