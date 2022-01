FA Cup 2021 2022 | manita del Chelsea | a segno anche Lukaku contro il Chesterfield

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nel match valevole per il terzo turno di FA Cup, ilsupera ilcon un sonoro 5-1. Tutto facile per gli uomini di Tuchel, che dopo 6? sono già in vantaggio e ipotecano la vittoria dopo appena 20?. C’è gloria per tutti, da Werner a Hudson-Odoi fino a Romelu, al primo gol dopo la tanto chiacchierata intervista. Prima dell’intervallo, Christensen s’inventa una grande rete per il 4-0. Nella ripresa, con la partita compromessa, i gol totali sono due, uno per parte. I blues calano lacon Ziyech, adagli 11 metri. Nel finale, invece, Asante regala il gol della bandiera ai suoi. Proseguono nella competizione i ragazzi di Tuchel. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

Nel match valevole per il terzo turno di FA Cup 2021/2022, il Chelsea supera il Chesterfield con un sonoro 5-1. Tutto facile per gli uomini di Tuchel, che dopo 6' sono già in vantaggio e ipotecano la ...