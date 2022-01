FA Cup 2021/2022, cori omofobi contro Gallagher. Vieira: “Condanniamo ogni discriminazione” (Di sabato 8 gennaio 2022) Un brutto episodio si è verificato in occasione del match di FA Cup 2021/2022 tra Milwall e Crystal Palace. Il centrocampista della squadra ospite, Conor Gallagher, è stato infatti vittima di cori omofobi intonati dai tifosi avversari. Immediata la presa di posizione del tecnico Patrick Vieira, che nel post-partita ha detto: “Noi, come club, siamo contro ogni forma di discriminazione. E’ qualcosa che non vogliamo vedere sul campo da calcio“. Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore del Milwall, Gary Rowett, che ha dichiarato: “Credo che nessun club voglia vivere momenti del genere sul campo. Sono sicuro che entrambe le squadre affronteranno la situazione in maniera efficace“. Nel corso di tale match, inoltre, i tifosi si sono resi ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Un brutto episodio si è verificato in occasione del match di FA Cuptra Milwall e Crystal Palace. Il centrocampista della squadra ospite, Conor, è stato infatti vittima diintonati dai tifosi avversari. Immediata la presa di posizione del tecnico Patrick, che nel post-partita ha detto: “Noi, come club, siamoforma di. E’ qualcosa che non vogliamo vedere sul campo da calcio“. Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore del Milwall, Gary Rowett, che ha dichiarato: “Credo che nessun club voglia vivere momenti del genere sul campo. Sono sicuro che entrambe le squadre affronteranno la situazione in maniera efficace“. Nel corso di tale match, inoltre, i tifosi si sono resi ...

