Europei pattinaggio di velocità 2022: bronzo Lollobrigida nei 1500 m femminili (Di sabato 8 gennaio 2022) Arriva la seconda medaglia e il secondo bronzo bronzo per Francesca Lollobrigida ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, dove si stanno svolgendo gli Europei senior 2022. Nei 1500 metri femminili, l’azzurra chiude con il crono di 1:54.505, alle spalle di Antoinette de Jong prima in 1:53.812, e della connazionale Ireen Wüst, seconda in 1:54.083. Nella prima delle quattro gare, la team sprint maschile, la vittoria va ai Paesi Bassi (Scheperkamp, Verbij, Snel) in 1:19.712, argento alla Norvegia (Magnussen, Rukke, Lorentzen) in 1:19.830 (+0.11), bronzo alla Polonia (Kania, Zurek, Michalski) in 1:20.541 (+0.82). Quarta la Germania (Ihle, Dufter, Klein) in 1:20.724 (+1.01), quinta l’Italia (Rosanelli, Nenzi, Bosa) in 1:21.109 (+1.39), sesta la Bielorussia ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Arriva la seconda medaglia e il secondoper Francescaad Heerenveen, nei Paesi Bassi, dove si stanno svolgendo glisenior. Neimetri, l’azzurra chiude con il crono di 1:54.505, alle spalle di Antoinette de Jong prima in 1:53.812, e della connazionale Ireen Wüst, seconda in 1:54.083. Nella prima delle quattro gare, la team sprint maschile, la vittoria va ai Paesi Bassi (Scheperkamp, Verbij, Snel) in 1:19.712, argento alla Norvegia (Magnussen, Rukke, Lorentzen) in 1:19.830 (+0.11),alla Polonia (Kania, Zurek, Michalski) in 1:20.541 (+0.82). Quarta la Germania (Ihle, Dufter, Klein) in 1:20.724 (+1.01), quinta l’Italia (Rosanelli, Nenzi, Bosa) in 1:21.109 (+1.39), sesta la Bielorussia ...

Advertising

sportface2016 : Pattinaggio velocità, bronzo per #Lollobrigida in Olanda - sportface2016 : Pattinaggio di figura, mercoledì 12 al via gli Europei a #Tallinn: gli azzurri in gara - quellanoiosa : telecronista del pattinaggio che spera di sentire l'inno italiano agli europei. non succede, ma se succede - stefanorizzato : Dopo il bis di medaglie azzurre di ieri, tra pochissimo via alla seconda giornata di Europei di pattinaggio di velo… - infoitsport : Calendario Pattinaggio velocità, Europei Heerenveen 2022: programma, orari e tv -