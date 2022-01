Esclusivo – I legali di Djokovic dicono che prese il Covid il 16 dicembre | ma il 17 era a un evento pubblico a Belgrado

(Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo i suoi, Nolesi ammalò diil 16, e per questo ha chiesto e ottenuto l’esenzione dagli organizzatori degli ‘Australian Open’. Ma allora perché lo stesso 16e poi il giorno successivo, il numero uno del tennis mondiale ha partecipato a due eventi pubblici a Berlgrado? Sappiamo cheera risultato positivo nel 2020, pertanto si parlerebbe di eventuale seconda infezione. Il 162021 il tennista era protagonista indiscusso dellantazione dei francobolli a lui dedicati dalle Poste serbe, come annunciato dallo stesso sito ufficiale: «Allanza di Novak, PE Post of Serbia hantato oggi l’emissione unica dei francobolli ...

Secondo i suoi legali, Nole Djokovic si ammalò di Covid il 16 dicembre, e per questo ha chiesto e ottenuto l'esenzione dagli organizzatori degli 'Australian Open'. La prima foto della galleria del sit ...