ESCLUSIVA – Djokovic positivo il 16 dicembre: che ci faceva in pubblico il giorno dopo? (Di sabato 8 gennaio 2022) I legali di Novak Djokovic hanno dichiarato che il numero uno del tennis mondiale è risultato positivo al Covid il 16 dicembre, motivo per il quale gli è stata accordata l’esenzione che gli ha permesso di volare in Australia per partecipare agli Open. Dal 5 gennaio, però, le autorità di frontiera gli hanno negato il visto di ingresso e da allora il tennista si trova isolato nel Park Hotel di Melbourne. Non è chiaro come evolverà il braccio di ferro tra Djokovic e il governo australiano, mentre una nuova questione spunta sull’argomento. Se è vero – come hanno dichiarato gli avvocati nelle memorie difensive in vista dell’esito del ricorso che verrà conosciuto domani – che il serbo è risultato positivo a un tampone in data 16 dicembre, cosa ci faceva ad una cerimonia di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) I legali di Novakhanno dichiarato che il numero uno del tennis mondiale è risultatoal Covid il 16, motivo per il quale gli è stata accordata l’esenzione che gli ha permesso di volare in Australia per partecipare agli Open. Dal 5 gennaio, però, le autorità di frontiera gli hanno negato il visto di ingresso e da allora il tennista si trova isolato nel Park Hotel di Melbourne. Non è chiaro come evolverà il braccio di ferro trae il governo australiano, mentre una nuova questione spunta sull’argomento. Se è vero – come hanno dichiarato gli avvocati nelle memorie difensive in vista dell’esito del ricorso che verrà conosciuto domani – che il serbo è risultatoa un tampone in data 16, cosa ciad una cerimonia di ...

