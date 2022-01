“Enzo Paolo mi ha chiamato”. E Carmen Russo basita. Nathaly Caldonazzo racconta tutto: un caso al GF Vip (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l’ingresso di Alfonso Signorini nella Casa per parlare faccia a faccia con i vipponi in seguito alle litigate dei giorni scorsi, c’è stato spazio per altre dinamiche che si sono venute a creare nella Casa. Il conduttore ha comunque voluto mettere un punto fermo. Nella clip di presentazione della puntata aveva preannunciato il suo ingresso e puntualmente ha fatto visita ai concorrenti. Sguardo serio, parole calibrate ma allo stesso tempo efficaci per stigmatizzare quanto di deprecabile è accaduto. Alfonso Signorini sente di dover chiarire alcune questioni, strigliando ben bene le protagoniste di questi litigi, ovvero Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, prendendo ad esempio quanto accaduto tra loro: “Non esiste una gerarchia di chi si debba o non si debba vergognare. Tutti ci dobbiamo vergognare, per la mancanza di sensibilità, ci dobbiamo vergognare quando scappa di dire scimmie ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l’ingresso di Alfonso Signorini nella Casa per parlare faccia a faccia con i vipponi in seguito alle litigate dei giorni scorsi, c’è stato spazio per altre dinamiche che si sono venute a creare nella Casa. Il conduttore ha comunque voluto mettere un punto fermo. Nella clip di presentazione della puntata aveva preannunciato il suo ingresso e puntualmente ha fatto visita ai concorrenti. Sguardo serio, parole calibrate ma allo stesso tempo efficaci per stigmatizzare quanto di deprecabile è accaduto. Alfonso Signorini sente di dover chiarire alcune questioni, strigliando ben bene le protagoniste di questi litigi, ovvero Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, prendendo ad esempio quanto accaduto tra loro: “Non esiste una gerarchia di chi si debba o non si debba vergognare. Tutti ci dobbiamo vergognare, per la mancanza di sensibilità, ci dobbiamo vergognare quando scappa di dire scimmie ...

Advertising

YehoshevaR : Confronto tra Enzo Paolo e Nathaly riguardo le corna di Carmen anche se ovviamente lui negherà #gfvip - webbeloz : Enzo Paolo che fa le telefonate alla Caldonazzo!? Come minimo Carmen lo mena(: #gfVip - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Alfonso, ovviamente quello di cui abbiamo bisogno è che butti Enzo Paolo in casa a confrontarsi con Nathaly e Carmen sulle… - MasterAb88 : Alfonso, ovviamente quello di cui abbiamo bisogno è che butti Enzo Paolo in casa a confrontarsi con Nathaly e Carme… - MadameBlanc1 : Comunque io approfondirei la storia dell’invito al matrimonio di Nat Caldonazzo da parte di Enzo Paolo Turchi. ?? #GFVIP -