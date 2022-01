Elenoire Ferruzzi contro Valeria Marini: “Pretendo delle scuse” (Di sabato 8 gennaio 2022) Elenoire Ferruzzi ieri sera ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram in cui si è scagliata apertamente contro Valeria Marini. “E’ avvenuto un fatto increscioso all’interno della casa del Grande Fratello”, ha esordito, entrando poi nel dettaglio: “Valeria Marini mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono. Ci siamo conosciute ad una cena ed è stata tutto il tempo della cena a fissarmi ed a chiedermi se io ero una transessuale, perché lei non lo aveva capito in quanto io molto femminile. Mi disse anche che le unghie mi avrebbero portato malissimo perché erano ricurve e secondo una sua teoria emanano una brutta energia”. Elenoire Ferruzzi: “Valeria Marini mi ha chiamato ‘amico travestito con le ... Leggi su biccy (Di sabato 8 gennaio 2022)ieri sera ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram in cui si è scagliata apertamente. “E’ avvenuto un fatto increscioso all’interno della casa del Grande Fratello”, ha esordito, entrando poi nel dettaglio: “mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono. Ci siamo conosciute ad una cena ed è stata tutto il tempo della cena a fissarmi ed a chiedermi se io ero una transessuale, perché lei non lo aveva capito in quanto io molto femminile. Mi disse anche che le unghie mi avrebbero portato malissimo perché erano ricurve e secondo una sua teoria emanano una brutta energia”.: “mi ha chiamato ‘amico travestito con le ...

evavibora : stanotte cattiva come elenoire ferruzzi non mi ferma nessuno - n1katossica : RT @halal_coochie: 'ma chi è mustafa' - elenoire ferruzzi - halal_coochie : 'ma chi è mustafa' - elenoire ferruzzi - ariolipo_ : non elenoire ferruzzi bot - theblvnd : Correte su FB a vedere il video di Elenoire Ferruzzi contro Valeria Marini ??????#gfvip #gfvipparty #GrandeFratelloVip #GrandeFratello -