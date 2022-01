E così Macron ha rotto il muro della "merde" (Di sabato 8 gennaio 2022) “Dire questa parola e poi morire, cosa c’è di più grande?” Victor Hugo nei Miserabili attribuisce questo pensiero al generale Cambronne nel momento in cui lanciò il suo immortale “merde!” sotto il fuoco britannico a Waterloo. Nessuno sa se Emmanuel Macron ci abbia pensato durante l’intervista di capodanno. È certo però che la campagna elettorale francese è finalmente decollata grazie a questa frase destinata a diventare storica: “…les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder”. Dàgli ai no vax! La parola deriva da “merde”, ma come tradurre questo verbo? È un’espressione assolutamente comune, un po’ andante ma non particolarmente volgare. In italiano si potrebbe dire tormentare, molestare o più efficacemente fare incazzare. Per i giornalisti di tutto il mondo è stato un rompicapo perché non si trattava di un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) “Dire questa parola e poi morire, cosa c’è di più grande?” Victor Hugo nei Miserabili attribuisce questo pensiero al generale Cambronne nel momento in cui lanciò il suo immortale “!” sotto il fuoco britannico a Waterloo. Nessuno sa se Emmanuelci abbia pensato durante l’intervista di capodanno. È certo però che la campagna elettorale francese è finalmente decollata grazie a questa frase destinata a diventare storica: “…les non-vaccinés, j’ai très envie de les emr”. Dàgli ai no vax! La parola deriva da “”, ma come tradurre questo verbo? È un’espressione assolutamente comune, un po’ andante ma non particolarmente volgare. In italiano si potrebbe dire tormentare, molestare o più efficacemente fare incazzare. Per i giornalisti di tutto il mondo è stato un rompicapo perché non si trattava di un ...

