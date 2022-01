"Due ministri e un leader di partito di maggioranza". Omicron fa "strage" di politici: scenario clamoroso, salta il voto-Quirinale? (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'ombra nera e inquietante si allunga sulle elezioni del prossimo capo dello Stato, il cui via è previsto per il prossimo 24 gennaio. Si tratta, ovviamente, dell'ombra del Covid, della variante Omicron e dei contagi a raffica che sta determinando in tutto il Paese. Come si ripete da giorni, il timore è infatti che il voto possa essere di fatto falsato a causa delle grandi assenze. O, peggio, si teme che proprio non si riesca ad effettuare: tra le sacre stanze, per forza di cose, si deve prendere in considerazione anche uno slittamento. E una conferma al fatto che il voto potrebbe subire pesantissimi condizionamenti arriva su Twitter da Il Portaborse, account anonimo ma assai informato sulle vicende di politica e di palazzo. Nel breve spazio concesso da un cinguettio, infatti, si legge: "Due ministri a casa col ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'ombra nera e inquietante si allunga sulle elezioni del prossimo capo dello Stato, il cui via è previsto per il prossimo 24 gennaio. Si tratta, ovviamente, dell'ombra del Covid, della variantee dei contagi a raffica che sta determinando in tutto il Paese. Come si ripete da giorni, il timore è infatti che ilpossa essere di fatto falsato a causa delle grandi assenze. O, peggio, si teme che proprio non si riesca ad effettuare: tra le sacre stanze, per forza di cose, si deve prendere in considerazione anche uno slittamento. E una conferma al fatto che ilpotrebbe subire pesantissimi condizionamenti arriva su Twitter da Il Portaborse, account anonimo ma assai informato sulle vicende di politica e di palazzo. Nel breve spazio concesso da un cinguettio, infatti, si legge: "Duea casa col ...

Advertising

twMec : RT @ilPortaborse_: Due ministri a casa col Covid. Un segretario di partito di governo altrettanto. C'è preoccupazione che il voto per il Qu… - Maurizi46052531 : RT @ilPortaborse_: Due ministri a casa col Covid. Un segretario di partito di governo altrettanto. C'è preoccupazione che il voto per il Qu… - andvaccaro : RT @Libero_official: Indiscrezioni da Palazzo: 'Due ministri e un leader di partito di maggioranza positivi al #Covid'. Si allunga l'ombra… - LucaViaggio : RT @ilPortaborse_: Due ministri a casa col Covid. Un segretario di partito di governo altrettanto. C'è preoccupazione che il voto per il Qu… - Alessan62029475 : RT @ilPortaborse_: Due ministri a casa col Covid. Un segretario di partito di governo altrettanto. C'è preoccupazione che il voto per il Qu… -