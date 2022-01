“Dubbi su Wanda” | Icardi | bocciatura a sorpresa dalla Serie A

Leggi su serieanews

(Di sabato 8 gennaio 2022) Mauro, tramonta il possibile ritorno inA? La Juventus era la prima indiziata, la spunta la. Si parla ormai da tempo di un possibile ritorno in MauroinA. Da quando ha lasciato l’Inter, infatti, per il bomber argentino sembra non si siano mai chiuse in maniera definitiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.