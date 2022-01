Draghi, lunedì conferenza stampa sul decreto: il premier debole tra contagi in salita e divisioni nel governo (Di sabato 8 gennaio 2022) Mario Draghi ci ripensa e, dopo aver saltato la conferenza stampa alla fine del Consiglio dei Ministri che ha aperto la strada all’obbligo vaccinale, decide di incontrare i giornalisti per spiegare il decreto. Il provvedimento ha infatti suscitato diverse polemiche da ogni parte, sia per il ritorno a scuola che per le misure giudicate poco incisive e tardive per combattere la risalita di contagi di Covid-19. Molte incertezze pesano sul premier, con una maggioranza sempre più traballante man mano che si avvicinano le votazioni per il Quirinale. Draghi: conferenza stampa per spiegare il decreto lunedì 10 gennaio Si era tenuto lontano dalle telecamere dei giornalisti il presidente ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Marioci ripensa e, dopo aver saltato laalla fine del Consiglio dei Ministri che ha aperto la strada all’obbligo vaccinale, decide di incontrare i giornalisti per spiegare il. Il provvedimento ha infatti suscitato diverse polemiche da ogni parte, sia per il ritorno a scuola che per le misure giudicate poco incisive e tardive per combattere la rididi Covid-19. Molte incertezze pesano sul, con una maggioranza sempre più traballante man mano che si avvicinano le votazioni per il Quirinale.per spiegare il10 gennaio Si era tenuto lontano dalle telecamere dei giornalisti il presidente ...

Advertising

Corriere : ?? Lunedì Draghi parlerà del nuovo decreto in una conferenza stampa - Antinovax : Draghi in campo per spiegare il decreto: lunedì la prima conferenza stampa dell'anno - _Motoschifo_ : RT @Corriere: ?? Lunedì Draghi parlerà del nuovo decreto in una conferenza stampa - DavPoggi : Preparate gli ortaggi !!!! Draghi ci mette la faccia, lunedì 10 gennaio parlerà agli italiani. Cosa dirà sull’obbli… - La_PekoraNera : Draghi ci mette la faccia, lunedì 10 gennaio parlerà agli italiani. Cosa dirà sull'obbligo vaccinale? -