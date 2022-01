Draghi dopo il silenzio e le polemiche ci ripensa: lunedì 10 gennaio farà conferenza stampa su obbligo vaccinale e riaperture (Di sabato 8 gennaio 2022) Costretto a rivedere la scelta del silenzio dopo critiche e polemiche. Tre giorni dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid, Mario Draghi ha deciso di convocare una conferenza stampa per lunedì 10 gennaio. La notizia, anticipata dai quotidiani, è stata confermata da fonti di Palazzo Chigi. Stando a quanto fatto trapelare dell’esecutivo, in un primo momento si era ipotizzato anche di tenere la conferenza stampa giovedì dopo l’ok al nuovo decreto con gli aiuti per le attività colpite dalla stretta anti-Covid. Poi in serata si è deciso di svolgerla lunedì alla riapertura, viene spiegato, di scuole e attività. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Costretto a rivedere la scelta delcritiche e. Tre giorniil via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid, Marioha deciso di convocare unaper10. La notizia, anticipata dai quotidiani, è stata confermata da fonti di Palazzo Chigi. Stando a quanto fatto trapelare dell’esecutivo, in un primo momento si era ipotizzato anche di tenere lagiovedìl’ok al nuovo decreto con gli aiuti per le attività colpite dalla stretta anti-Covid. Poi in serata si è deciso di svolgerlaalla riapertura, viene spiegato, di scuole e attività. La ...

