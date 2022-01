Draghi al Quirinale non va bene. Perché? La risposta è più semplice di quanto sembri (Di sabato 8 gennaio 2022) Che tutta l’attenzione dei politici e dei media sia ogni giorno di più protesa alla ormai imminente riunione collegiale del Parlamento allargato per l’elezione del nuovo Capo dello Stato è cosa nota a tutti, non solo ai politici, come sarebbe normale, visto che nella nostra democrazia parlamentare tocca a loro eleggerlo, non a noi comuni elettori di deputati e senatori. Però, proprio a causa della febbrile attenzione che ci mettono i “media”, la febbre tocca un po’ tutti e molti si avventurano anche a pronosticare quale sarà il “cavallo” vincente o… molto più spesso, quello che vorrebbero diventasse vincitore. Naturalmente sui canali e sui giornali di proprietà Berlusconi nessuno partecipa alla lotteria essendo a loro ammesso parlarne solo per dire che il loro editore può vincere e che sarebbe un ottimo presidente (altrimenti è meglio che taccia o parli d’altro). Nelle tv di Stato, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Che tutta l’attenzione dei politici e dei media sia ogni giorno di più protesa alla ormai imminente riunione collegiale del Parlamento allargato per l’elezione del nuovo Capo dello Stato è cosa nota a tutti, non solo ai politici, come sarebbe normale, visto che nella nostra democrazia parlamentare tocca a loro eleggerlo, non a noi comuni elettori di deputati e senatori. Però, proprio a causa della febbrile attenzione che ci mettono i “media”, la febbre tocca un po’ tutti e molti si avventurano anche a pronosticare quale sarà il “cavallo” vincente o… molto più spesso, quello che vorrebbero diventasse vincitore. Naturalmente sui canali e sui giornali di proprietà Berlusconi nessuno partecipa alla lotteria essendo a loro ammesso parlarne solo per dire che il loro editore può vincere e che sarebbe un ottimo presidente (altrimenti è meglio che taccia o parli d’altro). Nelle tv di Stato, il ...

