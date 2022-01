Djokovic resta nell’hotel tra due giorni il verdetto (Di sabato 8 gennaio 2022) Il campione-paladino della libertà contro il totalitarismo sanitario. Novak Djokovic è ancora in un hotel di Melbourne che ospita decine di rifugiati. La sua vicenda sul visto negato per l’esenzione medica ottenuta da non vaccinato è diventata l’innesco di un frullatore che coinvolge politica, religione, esteri e opinione pubblica. Tra 48 ore c’è la decisione finale di una corte federale sul suo ingresso a Melbourne per la partecipazione all’Australian Open. Ma quel documento impugnato dalla polizia di frontiera potrebbe costargli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 gennaio 2022) Il campione-paladino della libertà contro il totalitarismo sanitario. Novakè ancora in un hotel di Melbourne che ospita decine di rifugiati. La sua vicenda sul visto negato per l’esenzione medica ottenuta da non vaccinato è diventata l’innesco di un frullatore che coinvolge politica, religione, esteri e opinione pubblica. Tra 48 ore c’è la decisione finale di una corte federale sul suo ingresso a Melbourne per la partecipazione all’Australian Open. Ma quel documento impugnato dalla polizia di frontiera potrebbe costargli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

