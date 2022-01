Advertising

Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Svelato l'arcano: Djokovic è stato positivo al Covid a dicembre ?? #EurosportTENNIS - DarioPuppo : Le ultime novità sul caso Djokovic, che, secondo quanto affermano i suoi legali, sarebbe risultato positivo al Covi… - filotesa : RT @GerardoDAmico: La patetica protervia di Djokovic ha avuto almeno un lato positivo: far conoscere al mondo che la civile Australia tiene… - Game_Set_Match_ : @grisou79 @DjokerNole Non credo che lo faranno giocare. Spero che sta storia di Djokovic positivo che partecipa a eventi pubblici sia falsa. - telodogratis : “Djokovic positivo al coronavirus a dicembre”: i legali spiegano così l’esenzione dal vaccino -

'La data del primo testper la PCR Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021', si legge in un documento depositato dai legali dipresso il tribunale federale, che cerca di ...Gli avvocati dihanno anche fornito un documento del Dipartimento australiano degli Affari interni che conferma come il loro cliente avesse soddisfatto i requisiti per entrare nel Paese ...1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione contro ... in un documento depositato in tribunale in Australia. "La data del primo test positivo per il Covid è stata ...