Djokovic positivo a dicembre, gli avvocati: «Esenzione dall'obbligo vaccinale è legale» (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella documentazione presentata per l'udienza di lunedì 10 gennaio i legali del tennista spiegano che è esentato dall'obbligo vaccinale perché ha contratto il Covid in dicembre. Per loro ha valore per entrare in Australia. «La data della registrazione del primo test Covid positivo è il 16 dicembre 2021» Leggi su vanityfair (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella documentazione presentata per l'udienza di lunedì 10 gennaio i legali del tennista spiegano che è esentatoperché ha contratto il Covid in. Per loro ha valore per entrare in Australia. «La data della registrazione del primo test Covidè il 162021»

