Djokovic | parlano i legali | “Ha avuto il Covid il 16 dicembre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Hanno parlato idi Novak. La questione riguarda la situazione che sta vivendo il tennista serbo in Australia. Nole è stato infatti bloccato dalle autorità locali dopo aver presentato un certificato falso per entrare in terra australiana. La sua partecipazione agli Australian Open era in dubbio fino all’ultimo, conche aveva presentato un permesso per l’esenzione da vaccino. L’atleta non è vaccinato e questa condizione gli impediva di entrare in Australia e partecipare al torneo. Oggi hanno parlato i, sostenendo che il certificato sia conseguenza della contrazione del virus da parte del tennista. La data in cui il primo tampone è risultato positivo è del 16, con un permesso che quindi sembra valido. Francesco Ricapito LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI ...