Djokovic, i legali: "Ecco perché è esente dal vaccino anti Covid" (Di sabato 8 gennaio 2022) Djokovic ha avuto il Covid a dicembre". Così legali motivano l' esenzione vaccinale del tennista serbo che attende di conoscere il verdetto sulla sua partecipazione agli Australian Open . "La data del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)ha avuto ila dicembre". Cosìmotivano l' esenzione vaccinale del tennista serbo che attende di conoscere il verdetto sulla sua partecipazione agli Australian Open . "La data del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Djokovic, i legali: esenzione vaccino per infezione Covid a dicembre #NovakDjokovic - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - GiovanniGiuli : RT @DarioPuppo: Le ultime novità sul caso Djokovic, che, secondo quanto affermano i suoi legali, sarebbe risultato positivo al Covid il 16… - ngiocoli : RT @SkySport: Legali Djokovic: 'Esente da vaccino per aver contratto il Covid il 16/12'. Tutte le news #SkySport #SkyTennis #Djokovic #Covi… - SkySport : Legali Djokovic: 'Esente da vaccino per aver contratto il Covid il 16/12'. Tutte le news #SkySport #SkyTennis… -