Djokovic guarito dal covid? Foto e date, il caso è un rebus (Di sabato 8 gennaio 2022) Novak Djokovic sostiene di aver avuto il covid a dicembre 2021 e per questo avrebbe ottenuto, da non vaccinato, l’esenzione per entrare in Australia e partecipare all’Australian Open. Alcune Foto pubblicate sui social e dettagli burocratici, però, mettono in discussione la versione del numero 1 del tennis mondiale. Il serbo da giorni è confinato in un hotel di Melbourne in attesa che una corte federale si pronuncia sulla sua vicenda: il visto del 34enne di Belgrado è stato annullato e Djokovic rischia di essere espulso lunedì 10 gennaio. Il giocatore, riferisce il quotidiano australiano The Age, sostiene di aver notificato la propria condizione alle autorità australiane e di aver ricevuto l’ok dal ministero dell’Interno il primo gennaio 2022. Secondo gli atti depositati in tribunale, in precedenza il tennista aveva ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Novaksostiene di aver avuto ila dicembre 2021 e per questo avrebbe ottenuto, da non vaccinato, l’esenzione per entrare in Australia e partecipare all’Australian Open. Alcunepubblicate sui social e dettagli burocratici, però, mettono in discussione la versione del numero 1 del tennis mondiale. Il serbo da giorni è confinato in un hotel di Melbourne in attesa che una corte federale si pronuncia sulla sua vicenda: il visto del 34enne di Belgrado è stato annullato erischia di essere espulso lunedì 10 gennaio. Il giocatore, riferisce il quotidiano australiano The Age, sostiene di aver notificato la propria condizione alle autorità australiane e di aver ricevuto l’ok dal ministero dell’Interno il primo gennaio 2022. Secondo gli atti depositati in tribunale, in precedenza il tennista aveva ...

Advertising

borghi_claudio : Volete prova del peso ideologico pericolosissimo che questa storia ha preso? Per il fanatico del vaccino il guarito… - MIndispensabile : RT @fasulo_antonio: #Djokovic positivo al #Covid_19 il 16 Dicembre e guarito e in ottima salute il giorno dopo. Il nuovo Gesù di Nazareth… - salvatorecozza1 : RT @riccardovincen3: +++Ufficiale il primo miracolo di #Djokovic contrae il #Covid_19 il 16 dicembre e il 17 dicembre evidentemente già gua… - giek2 : RT @borghi_claudio: Volete prova del peso ideologico pericolosissimo che questa storia ha preso? Per il fanatico del vaccino il guarito è v… - carolpantanifi : RT @borghi_claudio: Volete prova del peso ideologico pericolosissimo che questa storia ha preso? Per il fanatico del vaccino il guarito è v… -