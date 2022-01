Djokovic | gli avvocati | “Esentato dal vaccino perché ha contratto il Covid a dicembre” Lui chiede di essere trasferito per potersi allenare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Novakè statodalla vaccinazione contro il-19hail virus a, secondo quanto affermato dai suoiin un documento depositato in tribunale a Melbourne, con il quale cercano di ribaltare l’annullamento del suo visto per entrare in Australia: “La data del primo test positivo per la PCRè stata registrata il 162021“. Sempre i legali fanno sapere che il numero uno al mondo di tennis ha chiesto didall’hotel di Melbourne trasformato in struttura per viaggiatori irregolari (dove si trova ora) perin vista degli Australian Open.è stato ospitato ...