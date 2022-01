Djokovic | ecco il motivo dell’esenzione medica | le parole degli avvocati

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nuovi aggiornamenti sulla vicenda che vede coinvolto Novak, in attesa di sapere se parteciperà o meno agli Australian Open Mancano due giorni all’udienza di lunedì, dovesaprà se potrà prendere parte o meno agli Australian Open, torneo in cui ha trionfato nove volte. Ormai le vicende dei giorni scorsi sono note a tutti. Il serbo ha pubblicato un post su Instagram in cui dichiarava di aver ricevuto un’esenzioneper partecipare al torneo. Ciò ha scatenato un mare di polemiche via social, e al suo arrivo a Melbourne,è stato prima trattenuto per quasi dieci ore all’interno dell’aeroporto e poi gli è stato ordinato di abbandonare il paese. I legali del serbo hanno presentato ricorso, che verrà discusso nella giornata di lunedì. Intanto nelle ultime ore è emerso il ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la… - GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ! ECCO LA LETTERA DEL PADRE DI DJOKOVIC???????????? - angelomangiante : Tante cose ancora da chiarire sul caso #Djokovic. Intanto, ecco #Nadal: 'Se avesse voluto, avrebbe potuto giocare… - Gazzettino : Djokovic, ecco perché è stato esentato dal vaccino contro il Covid: «Ha contratto il virus a dicembre» - WoomyonaVroomy : RT @lefrasidiosho: #Djokovic, ecco il piano per lasciare l'Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ecco

L'isolamento in Australia Novakè stato trattenuto per otto ore all'arrivo in Australia, per lo più 'in isolamento'. È quanto hanno detto i suoi avvocati. 'Ciò è accaduto dopo che è stato in ...avrebbe anche fornito un secondo documento del Dipartimento australiano degli Affari interni che accerterebbe i requisiti per entrare nel Paese senza quarantena. Il campione ha ...Novak Djokovic esentato dal vaccino contro il Covid? Il numero 1 del tennis svela il motivo: ha contratto il virus a dicembre. E' questa la versione dei suoi avvocati, in un ..."Il numero uno al mondo ha avuto il Covid".E' scritto nel ricorso degli avvocati contro la cancellazione del visto australiano ...