Djokovic, è ‘giallo’: serbo positivo al Covid il 16 dicembre, ma sui social appare in foto a una cerimonia (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ ‘giallo’ su alcuni post social di Novak Djokovic risalenti al 17 dicembre. Gli avvocati del tennista serbo hanno spiegato che l’esenzione medica per gli Australian Open sarebbe dovuta a una positività al Covid del 16 dicembre, ma alcuni post pubblicati il giorno seguente sui social creano molti dubbi. Il numero uno al mondo, infatti, ha postato proprio il 17 dicembre una foto in cui riceve una targa con un francobollo a lui dedicato (senza neanche indossare la mascherina) accompagnata dalla frase “Un onore ricevere il mio francobollo serbo. Grazie al mio generoso Paese per questo raro dono”. Inoltre, una fan ha pubblicato un altro post dove si vede Djokovic posare in mezzo ad alcuni ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) E’su alcuni postdi Novakrisalenti al 17. Gli avvocati del tennistahanno spiegato che l’esenzione medica per gli Australian Open sarebbe dovuta a una positività aldel 16, ma alcuni post pubblicati il giorno seguente suicreano molti dubbi. Il numero uno al mondo, infatti, ha postato proprio il 17unain cui riceve una targa con un francobollo a lui dedicato (senza neanche indossare la mascherina) accompagnata dalla frase “Un onore ricevere il mio francobollo. Grazie al mio generoso Paese per questo raro dono”. Inoltre, una fan ha pubblicato un altro post dove si vedeposare in mezzo ad alcuni ...

