Dieta detox, bastano tre giorni per rimediare agli eccessi delle tavolate, sgonfiare la pancia e perdere i chili accumulati: ecco le indicazioni dell’esperta (Di sabato 8 gennaio 2022) Ok, ammettiamolo: anche quest’anno abbiamo esagerato. Il trionfo di panettoni, dolcetti, cotechini e prelibatezze varie che caratterizza le festività di fine e inizio anno causa in media un incremento di 1.000 calorie al giorno e può lasciare sulla bilancia e sul girovita il segno di 3 chili in più. Che possono diventare persino 5 – in particolar modo in chi ha superato in trent’anni – se tra una tavolata imbandita e l’altra abbiamo lasciato alle leccornie delle feste la possibilità imperversare per casa. Un tripudio di zuccheri, più o meno nascosti, che per 24 milioni di italiani non comporta solo il contrappasso di un accumulo di peso, ma anche l’acuirsi dei problemi gastrointestinali di cui già normalmente soffrono: pancia gonfia, bruciore di stomaco, colon irritabile, dolore addominale, sovrappeso, persino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Ok, ammettiamolo: anche quest’anno abbiamo esagerato. Il trionfo di panettoni, dolcetti, cotechini e prelibatezze varie che caratterizza le festività di fine e inizio anno causa in media un incremento di 1.000 calorie al giorno e può lasciare sulla bilancia e sul girovita il segno di 3in più. Che possono diventare persino 5 – in particolar modo in chi ha superato in trent’anni – se tra una tavolata imbandita e l’altra abbiamo lasciato alle lrniefeste la possibilità imperversare per casa. Un tripudio di zuccheri, più o meno nascosti, che per 24 milioni di italiani non comporta solo il contrappasso di un accumulo di peso, ma anche l’acuirsi dei problemi gastrointestinali di cui già normalmente soffrono:gonfia, bruciore di stomaco, colon irritabile, dolore addominale, sovrappeso, persino ...

