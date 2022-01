Demografia e geografia. Come abitare l'altezza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 gennaio 2022) È ancora possibile nel mondo moderno, in una popolazione che perde pezziquella italianain alto? Che ci siano comuni e abitanti in alto, anche molto in alto, è pleonastico dire. Non di questo si discute. Semmai di chi e quanti e ancora sono quelli disposti ad, i monti, al tempo d’oggi e nel domani che procede spedito verso lo spopolamento del paese. Gli italiani sono stati in certo senso costretti a perfezionarsi in questa “arte” di salire in alto evisto che i 302.073 kmq del territorio nazionale sono così ripartiti: territorio montano 35,2 per cento, territorio collinare 41,7 per cento, pianura 23,1 per cento. Più di un terzo di territorio montano contro meno di un quarto di ...