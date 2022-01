Delia Duran svela il motivo del suo ingresso in diretta: i dettagli (VIDEO) (Di sabato 8 gennaio 2022) La moglie di Alex Belli, Delia Duran è pronta a varcare la porta rossa: la modella ha svelato il motivo in diretta La modella Delia Duran è pronta a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip per diventare ufficialmente la nuova concorrente di questa sesta edizione. Dopo la squalifica di suo marito Alex Belli per non aver rispettato le distanze di sicurezza anti-covid Durante il loro incontro, da domani Delia sarà in quarantena per poter entrare nella Casa. Il suo ingresso molto probabilmente è previsto per venerdì 14 gennaio come concorrente ufficiale. Leggi anche –> soleil sorge una sorpresa speciale lincontro con dayane mello VIDEO Nella Casa nacque una speciale amicizia tra ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022) La moglie di Alex Belli,è pronta a varcare la porta rossa: la modella hato ilinLa modellaè pronta a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip per diventare ufficialmente la nuova concorrente di questa sesta edizione. Dopo la squalifica di suo marito Alex Belli per non aver rispettato le distanze di sicurezza anti-covidte il loro incontro, da domanisarà in quarantena per poter entrare nella Casa. Il suomolto probabilmente è previsto per venerdì 14 gennaio come concorrente ufficiale. Leggi anche –> soleil sorge una sorpresa speciale lincontro con dayane melloNella Casa nacque una speciale amicizia tra ...

